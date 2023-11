Mareggiata: sistemare Barcola potrebbe costare oltre 15 milioni

TRIESTE - La risistemazione di Barcola, tra competenze comunali e regionali, potrebbe superare i 15mila euro. Una conta dei danni ancora parziale, ma che difficilmente diminuirà nella sua versione definitiva. E' quanto si evince dalle dichiarazioni dell'assessore comunale alla pianificazione territoriale Michele Babuder a margine di una conferenza stampa.

Le prime risoprse per alcuni lavori più urgenti sono state già reperite, annuncia l'assessore: "Abbiamo trovato primi 200 mila euro per interventi alla passeggiata che va da piazzale 11 Settembre alla fine della pineta e ho mandato una richiesta alla protezione civile per l'intervento sulla strada che porta al castello di Miramare, quantificato in circa 200mila euro", e precisa che "i danni dal piazzale 11 settembre fino a Miramare sono un milione e 300 mila euro, a cui si sommano 370 per i giochi delle aree della pineta e 122 per il verde. La cifra comprende solo le pavimentazioni, esclusi i Topolini e il tratto dal bivio al castello di Miramare, che non mi competono".

I Topolini, in particolare, sono territorio di competenza dell'assessore Elisa Lodi, che proprio questa estate aveva presentato la recente riqualificazione dello stabilimento con uno stanziamento di circa 500mila. Dopo la violenta mareggiata, ha dichiarato il dirigente comunale Andrea De Walderstein, la stima dei danni è di "200mila euro per ogni Topolino, circa 2 milioni in tutto".

Si pone poi il problema dell'abbassamento degli scogli che, spiega Babuder, "è l'intervento prioritario, che dev'essere fatto prima di qualsiasi altra cosa, e gli uffici mi quantificano interventi per circa 3 milioni a chilometro. Questo, solo per il rifacimento della costiera che c'è già, non si conta la posa di altre pietre". Calcolando una superficie dai 3 ai 4 chilometri, la spesa potrebbe arrivare a 12 milioni di euro. Essendo demanio comunale in concessione, tuttavia, Babuder dichiara che "stiamo definendo le competenze sulla barriera a strada, ma sicuramente è previsto un intervento economico della Regione". La Regione, a sua volta, potrebbe richiedere contributi governativi attraverso la nomina di un commissario, scelta che potrebbe ricadere sul presidente Fedriga, come dichiarato a mezzo stampa da alcuni esponenti della politica locale nei giorni scorsi.

Sull'ipotesi di una futura pavimentazione alternativa ai sampietrini a Barcola (più stabile in caso di ulteriori mareggiate), l'assessore ha dichiarato che "per il momento metteremo in sicurezza con 200mila euro la passeggiata nei piccoli tratti dove sono andati via pochi sampietrini, rimettendoli al loro posto" mentre sui tratti più estesi, dove anche la copertura è stata divelta, "sarà fatta una gettata di cemento provvisoria o un sottofondo minimo per garantire il camminamento".