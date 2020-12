Maltempo: danneggiata la spiaggia di Grado per mareggiata

È rimasta in parte danneggiata la spiaggia di Grado a causa di una mareggiata nelle ultime ore del mattino. Come rileva il Tgr Fvg i danni non sono al momento calcolabili per il perdurare del vento, ora girato in libeccio, e non sono esclusi problemi ulteriori nelle prossime ore. Sono già in previsione opere di ripascimento dell'arenile.

Previsto per le 14:30 un picco di 129 centimetri, che tuttavia non desta preoccupazione in quanto potrebbe superare il livello normale di pochi centimetri, molto meno dell'esondazione verificatasi nel novembre del 2019, in cui si è verificato l'allagamento del centro storico.