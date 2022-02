Una statua per Margherita Hack, la proposta approda in Commissione

Margherita Hack aveva vissuto buona parte della sua vita a Trieste e nella sua città d'adozione ora c'è qualcuno che pensa di dedicarle una statua. La proposta è stata avanzata dalla consigliera del Partito democratico e prima firmataria della mozione, Rosanna Pucci. Il 25 febbraio prossimo la discussione approderà nella V Commissione consiliare. L'idea, oltre che per omaggiare l'astrofisica fiorentina di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita, segue la notizia dell'inaugurazione della prima statua in suo onore, in programma in largo Richini a Milano il prossimo 29 giugno. Il capoluogo lombardo è stato infatti il primo luogo in Italia ad omaggiare la Hack con una scultura. Raggiunta telefonicamente da TriestePrima, la Pucci ha auspicato che la proposta "venga accolta dalla maggioranza e che poi, dopo un primo passaggio in Commissione, possa incontrare i favori anche dell'aula". Dopo Svevo, Saba, Joyce, D'Annunzio e Ressel, chissà che ora non sia arrivato il turno della grande scienziata.