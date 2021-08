Mortale in via Filzi, la vittima si chiamava Margherita Primossi

Si chiamava Margherita Primossi, la 19enne che nella notte di oggi, 14 agosto, ha perso la vita nel tragico incidente in via Filzi. La giovane stava tornando a casa quando, a causa di una mancata precedenza, è finita contro un autobus: l'impatto è stato fatale. Sono bastati pochi istanti per decretare - troppo presto - la fine di una vita così giovane. Una manciata di secondi in cui i sogni e le ambizioni di una 19enne sono svaniti per sempre. Lascia i genitori, il fratello Simone, tutti gli amici e il fidanzato, che questa notte era con lei a bordo dello scooter.

Piena di vita, Margherita amava viaggiare e stare con gli amici, come molte ragazze della sua età. Si era appena diplomata al liceo linguistico Francesco Petrarca e in seguito aveva iniziato una collaborazione con un'agenzia immobiliare. Tra le sue passioni, quella del pattinaggio artistico, praticato da ragazzina con la Polisportiva di Opicina. Nel 2008 aveva anche partecipato come atleta ai Giochi giovanili di Orgnano. Margherita lascia un vuoto incolmabile in tutti noi e nella sua famiglia.

A poche ore dall'incidente anche Trieste Trasporti ha espresso il proprio cordoglio: "In questo momento di profondo dolore, il presidente di Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini e l’amministratore delegato Aniello Semplice, insieme con tutti i collaboratori, si stringono affranti e commossi alla famiglia della giovane donna deceduta stamane nel violento incidente stradale che ha coinvolto un autobus della linea C a Trieste".