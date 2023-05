Esule da Lussino, a 100 anni canta ancora nel coro della parrocchia

VENEZIA - Il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, ha portato oggi gli auguri della comunità veneziana alla signora Maria Rode, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Esule da Lussino, terra che ha lasciato nel 1945 dopo l'occupazione jugoslava, la signora Rode, dopo aver trascorso un periodo a Trieste, è arrivata in laguna dove ha sposato un veneziano. Diplomata alle magistrali di Zara ha insegnato per molti anni, prima ad Oriago di Mira e poi alla scuola “Manzoni” di Venezia. Vive, in piena autonomia, nel sestiere di Santa Croce vicino ai Tolentini, ed è ancora molto attiva: fa parte del coro della parrocchia di San Simeone e collabora con altre associazioni del territorio. Il presidente Borghi, nell'esprimerle i migliori auguri a nome di tutta la Municipalità, ha consegnato alla signora centenaria un'osella con raffigurato un leone marciano