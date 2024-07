Fu schiacciata da un macchinario, 20 anni dalla morte di Marianna Di Domenico

TRIESTE - Era il 21 luglio del 2004 quando Marianna Di Domenico, lavoratrice interinale in servizio presso lo stabilimento di Pasta Zara a Muggia, perse la vita durante un incidente sul lavoro. Marianna aveva soli 26 anni quando venne schiacciata da un macchinario industriale utilizzato per produrre scatole. A distanza di 20 anni la Cgil ha commemorato la morte sul lavoro della giovane triestina con una breve cerimonia tenutasi davanti ai cancelli dello stabilimento oggi di proprietà della Barilla. Dopo il decesso la magistratura giuliana aprì un fascicolo di indagine, inchiesta per la quale erano stati riconosciuti responsabili il titolare e direttore, oltre al capoturno e caporeparto in servizio quella notte per il reato di omicidio colposo e omissione dolosa di presidi antinfortunistici. Presenti alla cerimonia qualche decina di persone.