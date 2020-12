Ai domiciliari, tiene in casa una pianta di marijuana: denunciato

Mercoledì mattina la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso di una pianta in vaso verosimilmente di tipo cannabis un triestino del 1982, sottoposto agli arresti domiciliari in una casa di via Donaggio. Agenti della Squadra Volante della Questura l’hanno trovata durante un controllo alla persona. La pianta è stata sequestrata e l’uomo deferito alla locale Procura della Repubblica.