Marijuana e bilancino nello zaino: 19enne denunciato

Qualche sera fa (mercoledì 10 novembre) il personale in borghese del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, ha predisposto un controllo mirato nell'area intorno a piazza Foraggi, nell'ambito delle azioni di contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. L'azione ha consentito di intercettare un diciannovenne con circa 300 grammi di marijuana sottovuoto, occultata nello zaino, insieme ad un bilancino di precisione e altre due dosi già confezionate, nelle tasche dei calzoni. Accompagnato alla caserma San Sebastiano per le pratiche di rito, il giovane - incensurato - è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la sostanza è stata posta sotto sequestro.