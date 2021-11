Riscoprire l'arte del marionettista, grande successo di iscritti per il corso al Rossetti

“È stato accolto con attenzione ed entusiasmo il tirocinio promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro e organizzato da ENAIP e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per formare nuovi marionettisti. Opportunità professionale e valorizzazione di un inestimabile patrimonio artistico si intrecciano in una proposta colta da oltre 30 candidati, impegnati in questi giorni nel primo recruiting di selezione”. Ha suscitato un’attenzione notevole il tirocinio “L’arte delle marionette: una tradizione da riscoprire” incentrato sulla formazione della figura del marionettista, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro e organizzato da ENAIP e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Alla chiamata pubblicata sul sito della Regione a fine ottobre, hanno risposto oltre 30 candidati, che in questi giorni - il 25 e 26 novembre negli spazi dello stabile regionale - hanno partecipato al recruiting di selezione. I candidati che risulteranno idonei prenderanno parte a un corso di formazione di 300 ore - comprensivo di stage - tenuto da docenti, artisti e professionisti del settore che li introdurrà alle diverse tecniche di animazione del teatro di figura.

Il percorso formativo si pone ad un tempo l’obiettivo di offrire la possibilità di approcciarsi a un mestiere molto particolare, complesso e basato su una sapienza antica, creando figure professionali complete e di valorizzare e assicurare una continuità all’arte delle marionette, che la Regione del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Stabile regionale hanno particolarmente a cuore, come depositari del patrimonio preziosissimo di Vittorio Podrecca e dei suoi “Piccoli”, preziosissime e storiche marionette che dal primo Novecento hanno ottenuto successo e celebrità in tutto il mondo.