Goriziano morto sulle Dolomiti, la vittima si chiamava Marco Mlakar

BOLZANO - Si chiamava Marco Mlakar l'alpinista goriziano di 55 anni morto dopo un grave incidente avvenuto ieri 16 luglio mentre stava scalando la ferrata Santner, sul monte Catinaccio, in Alto Adige. L'uomo, conosciuto negli ambieni dell'alpinismo isontino, è precipitato per circa 25 metri ed è morto sul colpo. La dinamica è ancora poco chiara, e nessuna ipotesi è da escludere. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Bolzano, assieme all'elisoccorso e la Guardia di finanza. Mlakar era in compagnia di una cordata di amici che, come riporta Il Piccolo, sembra provenissero tutti dalla nostra regione.