È morto il regista e scrittore Marko Sosič, per anni anima del teatro sloveno

Marko Sosi? è morto in ospedale all'età di 62 anni. La conferma arriva dal Primorski, che ha diffuso la notizia. Lo scrittore e regista è nato a Trieste nel 1958. Dopo aver conseguito la laurea all'Accademia per l'arte teatrale e cinematografica dell'Università di Zagabria, ha diretto il Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica (1991 al 1994) e il Teatro Stabile Sloveno di Trieste (tra il 1999 e il 2003 e il 2005 e il 2009 ). Ha ricevuto diversi premi come regista e autore di romanzi. Tra questi, il breve romanzo Balerina, Balerina (1997), che si è classificato tra i finalisti per il Premio Kresnik per il migliore romanzo sloveno.