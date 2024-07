Asugi dovrà fare altre verifiche sul caso di Martina Oppelli, la decisione del tribunale

TRIESTE - "La decisione del tribunale denota grande sensibilità di chi ha saputo riconoscere il dolore in una creatura che, nonostante tutto, conserva sempre il sorriso sul viso. Ora vorrei che questo mio piccolo movimento immobile scuotesse le coscienze di chi ha la capacità e il potere di aprire varchi legali in muri che sembrano invalicabili". Le parole sono quelle di Martina Oppelli, la triestina che chiede il diritto alla morte volontaria assistita in ragione delle sue condizioni di salute che la vedono impossibilitata, senza l'assistenza di terze persone, a mangiare, bere, muoversi e assumere i farmaci di cui ha bisogno. A riportare l'intervento della Oppelli è l'associazione Luca Coscioni che sottolinea come il tribunale abbia ordinato all'Azienda sanitaria giuliano isontina una "rivalutazione delle sue condizioni" per verificare se "soddisfa o meno il requisito del trattamento di sostegno vitale".

Il caso di Martina

Martina Oppelli, scrive l'associazione, "ha bisogno di assumere una dose massiccia di farmaci ogni giorno per poter alleviare, seppur di poco, le proprie sofferenze. Utilizza la ‘macchina della tosse’ per la presenza di secrezioni bronchiali che compromettono la respirazione. Dipende in tutto e per tutto dagli altri" così l’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, difensore e coordinatrice del collegio di studio e difesa che assiste la triestina. "L’intervento del Tribunale, con l’ordinanza che ha condannato Asugi a una nuova valutazione delle condizioni in cui versa Martina, fa emergere che il diniego dell’azienda sanitaria a sottoporre Martina a nuove verifiche non tiene conto che ‘la sclerosi multipla è una malattia progressiva, che cioè si evolve nel tempo".

Le parole di Cappato

Asugi, secondo la decisione del tribunale riportata nelle parole dell'associazione, ha "da oggi 30 giorni di tempo per effettuare queste verifiche, trascorsi i quali dovrà pagare 500 euro a Martina per ogni giorno di ritardo oltre al pagamento delle spese di giudizio”. "La politica di palazzo - dichiara Marco Cappato - decide quindi di non garantire tempi certi alle persone che soffrono e che si vedono così costrette a ricorrere ai tribunali, che però indicano tempi certi e tassativi, oppure l’azienda sanitaria è condannata al pagamento di 500 euro per ogni suo giorno di ritardo. Ancora una volta sono quindi i giudici a doversi sostituire all’inerzia della politica”.