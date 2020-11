Mascherina e occhiali appannati: alcuni consigli per evitarlo

Ormai, con la pandemia da Covid-19 di nuovo in piena diffusione, la mascherina è diventata quasi un accessorio da indossare prima di uscire. Fondamentale per proteggerci, e proteggere gli altri, da eventuali contagi, è obbligatorio indossarla anche quando siamo all'aperto. Molto si è parlato di come posizionarla, sfilarla e conservarla correttamente per evitare che da dispositivo di protezione diventi veicolo di trasmissione del virus. Non altrettanta attenzione è stata prestata a un fastidioso inconveniente che tutte le persone con gli occhiali conoscono perfettamente: l'appannamento.

L'appannamento, una costante con la mascherina

Se, infatti, questo problema si verificava per lo più in inverno al passaggio da un ambiente freddo a uno caldo, come ad esempio, nell'entrare in un negozio, ora, con la mascherina indossata sempre, l'appannamento diventa una costante ad ogni respiro. Il vapore acqueo espirato, infatti, più caldo rispetto all'aria circostante, si deposita sulla superficie fredda della lente condensandosi e rendendo difficile la vista.