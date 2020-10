Mascherine all’aperto, ecco quando scatta davvero l’obbligo

Il consiglio dei ministri ha approvato oggi il nuovo Dpcm per contenere l’epidemia da Covid-19. Scattano da subito le nuove regole su mascherine e assembramenti, una stretta che l’esecutivo ha ritenuto necessaria visto l’impennata dei contagi delle ultime settimane. Contestualmente alle norme anti-contagio, il Governo ha approvato anche la proroga dello Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020. Di fatto, la norma varata oggi, proroga il precedente Dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre, ma stabilisce l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.Si tratta di un Dpcm-ponte in attesa di un nuovo provvedimento da varare a breve per prorogare le disposizioni ed eventualmente stabilirne di nuove.

Il decreto entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Dpcm e mascherine obbligatorie: multe da 400 a 1000 euro

Con il nuovo Dpcm entra in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto se in presenza di persone non conviventi: per i trasgressori sono previste multe a partire da 400 euro, che possono arrivare anche a 1000.

Secondo quanto anticipato dall'agenzia Dire, il nuovo Dpcm introduce "l'obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".

Dpcm: quando scatta (davvero) l’obbligo di mascherina all’aperto

Ma c’è una precisazione importante da fare.

Fonti del governo hanno spiegato all'Ansa che l'obbligo di indossare la mascherina varrà "in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento" da altre persone. Insomma, anche se si è da soli (o tra conviventi) ci si dovrà assicurare che non ci siano altre persone nelle vicinanze.

Chi viene esentato dall'obbligo di portare la mascherina

Sono esentati dall'obbligo di mascherina:

I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

I bambini di età inferiore ai sei anni;

I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Chi si trova insieme a persone conviventi e/o in situazione di isolamento.

Mascherine obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso

Ma non è tutto. La mascherina diventerà obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni private. La normativa attuale prevedeva l'obbligo solo nei luoghi aperti al pubblico: arriva dunque arriva un'ulteriore stretta. Anche gli esercenti che non fanno rispettare i divieti all’interno del proprio locale rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.

Quando è possibile non indossare la mascherina

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1, ha precisato che "la mascherina andrà indossata sempre. La frase nel Dpcm significa che nelle situazioni di isolamento, cioè una corsa in un bosco o mentre sono in un parco dove non c'è nessuno, o in una condizione di isolamento posso non indossarla. Quindi l'indicazione è portatela sempre con voi. Le eccezioni vere sono i bambini dai 6 anni in giù, le persone che hanno una certificazione secondo cui" la mascherina "non è confacente alla loro salute e ci sono le situazioni di disabilità in cui la mascherina si può non indossare".

Cosa prevede il nuovo dpcm: le regole

Ecco in breve le misure contenute (o confermate) dal dpcm:

Obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto se ci si trova "in prossimità di altre persone non conviventi".

Stop alle misure soft delle regioni

Divieto di partecipare a eventi con più di 200 persone al chiuso e 1.000 persone all'aperto.

Tamponi obbligatori per chi rientra da alcuni Stati esteri.

Controlli su movida e divieto di assembramenti.

Dpcm del 7 ottobre: stop alle misure soft delle Regioni

Il Dpcm approvato oggi prevede inoltre che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo. Dunque niente fughe in avanti, "salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute". Ai presidenti di Regione resta invece la possibilità di adottare ordinanze più restrittive al fine di contenere eventuali focolai.

Confermato il divieto di partecipare a feste ed eventi

Il dpcm approvato dal governo conferma il divieto di partecipare a feste ed eventi con più di 200 persone al chiuso e 1.000 persone all'aperto. Vietati i balli nei locali notturni. Nessuna restrizione è prevista invece per bar e ristoranti.

Nuovo dpcm: tamponi per chi rientra dall'estero

Oltre all'obbligo di mascherina all'aperto, il dpcm del 7 ottobre 2020 dovrebbe estendere l'obbligo di effettuare il tampone a chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca. Misura che va ad aggiungersi a quella già prevista per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

Il nuovo dpcm e i controlli anti movida

Resta ovviamente confermato il divieto di assembramenti con un'attenzione particolare alla movida notturna. I controlli verranno intensificati. In base alla nuova ordinanza del Viminale, oltre alle forze dell'ordine e alla polizia locale, verranno impiegati anche i soldati dell'esercito impegnati nell’operazione "Strade sicure".

l voto alla Camera

Il nuovo dpcm è stato approvato dopo che la Camera dei deputati ha dato questa mattina via libera alla risoluzione di maggioranza sul Covid con 253 Si e 3 No. L'opposizione non ha votato. Il documento ha autorizzato il Consiglio dei ministri, in programma oggi, a varare il Dpcm per la gestione della pandemia.