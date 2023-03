Mascherine fuorilegge, la precisazione della società

TRIESTE - La società Idea Convenienza S.r.l. "non gestisce affatto il negozio di via Giulia" apparso nell'articolo pubblicato il 3 marzo scorso in ragione del sequestro di centinaia di mascherine portato a termine dal Nucleo operativo anticontraffazione della Polizia Locale di Trieste. La società Idea Convenienza sebbene gestisca dei negozi con l'insegna Az (tra cui Az Casa, Az Carta, Az Pet), è totalmente estranea ai fatti legati all'operazione della polizia locale del capoluogo giuliano che, come anticipato, hanno interessato un negozio con uguale denominazione (ossia “Az Casa”) ma diverso rispetto a quelli da lei gestiti.