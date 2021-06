Via le mascherine all'aperto: cosa succede da domani e quando vanno comunque indossate

Da domani lunedì 28 giugno tutta Italia sarà in zona bianca e - recependo l'indicazione del Cts per le zona bianche - sempre da domani e fino al 31 luglio (giorno in cui scade lo stato di emergenza covid) non sarà più obbligatorio mantenere la mascherina indossata all'aperto, tranne nelle "situazioni in cui non possa essere garantito ildistanziamento, si configurino assembramenti o affollamenti, ci si trovi negli spazi all'aperto di strutture sanitarie e in presenza di soggetti immunodepressi". Pertanto è bene portare la mascherina sempre con sè conservandola con misure igieniche (magari senza tenerla sul braccio o abbassata sul collo, ndr) per indossarla al bisogno come in mercati, fiere, code e ovviamente se si entra in un negozio.