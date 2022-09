In 300 in piazza nel nome di Masha Amini

Circa 300 persone si sono riunite intorno alle 17 di oggi, 27 settembre, in piazza della Borsa per protestare contro l'uccisione di Masha Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata polizia morale perché indossava non correttamente il velo. Una manifestazione nata a sostegno delle donne iraniane e promossa dalla Casa Internazionale delle Donne in co-organizzazine con il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute ONLUS, GOAP, Link Trieste, Luna e L'altra e Euphoria Trans.