Centri massaggi a luci rosse smascherati in via Rapicio e via Margherita

Il centro in via Rapicio è stato sequestrato. Scoperti nell'appartamento della titolare di nazionalità cinese oltre 40 mila euro

Smascherati a Trieste due centri massaggi a luci rosse in cui venivano sfruttate giovani donne cinesi. E' quanto scoperto grazie all' indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica diretta dal dr. Antonio De Nicolo. Le investigazioni, dirette dal P.M. titolare del fascicolo processuale dr. Federico Frezza ed esperite da personale della sezione “Criminalità diffusa, extracomunitaria e prostituzione” della Squadra Mobile del capoluogo giuliano, trae origine dalla necessità di contrastare il fenomeno criminale dello sfruttamento della prostituzione di donne di nazionalità cinese da parte di connazionali attraverso l’impiego delle stesse all’interno di centri massaggi.

Dall'inizio di luglio la Polizia ha dato luogo a svariati servizi di osservazione, supportati anche da telecamere installate all’interno di un centro massaggi, gestito da cittadini cinesi appurando che le giovani massaggiatrici, previo pagamento del corrispettivo, oltre a massaggi corporali, offrivano ai clienti anche pratiche sessuali consistenti nella masturbazione ed, in alcuni casi, nella consumazione di rapporti sessuali completi.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, il P.M. titolare dell’indagine ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di agevolazione e/o favoreggiamento della prostituzione, la cittadina cinese Y.Y., classe ’82, titolare del Centro Massaggi, emettendo a suo carico, nonché nei confronti delle due connazionali impiegate nel menzionato Centro, un decreto di perquisizione personale e locale che è stato eseguito nella giornata di ieri 28 luglio presso due centri massaggi riferibili a Y.Y. e presso l’abitazione della donna, dove erano ospitate anche le due massaggiatrici.

All’esito dell’attività delegata dalla procedente Autorità Giudiziaria, oltre ad aver individuato un’ulteriore cittadina cinese dedita alla prostituzione all’interno di uno dei due centri massaggi perquisiti ubicati in via Rapicio e via Margherita, nella camera da letto in uso a Y.Y. sono stati trovati oltre 40 mila euro. La somma e l'appartamento sono stati sequestrati.

Si è proceduto, inoltre, al sequestro del Centro Massaggi oggetto di monitoraggio. Y.Y., unitamente al proprio coniuge J.H. classe ’77, dovrà, altresì, rispondere della violazione al Testo Unico dell’Immigrazione per aver favorito la permanenza nel territorio dello Stato di due delle tre massaggiatrici risultate prive dei requisiti per l’ingresso e la permanenza in Italia.