Massimiliano Vlacci, trovato il corpo senza vita

TRIESTE - Massimiliano Vlacci è morto. Il cadavere del quarantanovenne triestino scomparso tre giorni fa a Servola è stato rinvenuto nella serata di oggi 10 maggio, in una zona periferica della città. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, oltre alla polizia di Stato competente per zona. L'uomo, noto nel mondo dello sport triestino, aveva lasciato le chiavi di casa e della autovettura presso l'abitazione del padre di via di Servola. Sui social era partita la richiesta di aiuto di amici e famigliari. Per quanto riguarda la dinamica del decesso, una prima ricostruzione non escluderebbe il gesto estremo.