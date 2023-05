Quarantanovenne scomparso da tre giorni, si cerca Massimiliano Vlacci

Massimiliano Vlacci, un triestino di 49 anni è scomparso da lunedì 8 maggio. L'appello social è stato lanciato da alcuni amici e condiviso su numerose pagine social. Secondo l'appello si trovava a casa di suo padre "e in stato confusionale è uscito vestito senza chiavi, né cellulare, né documenti". Nella giornata di ieri 9 maggio la prefettura di Trieste ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse. "Vi prego chi lo ha visto in giro mi scriva immediatamente o telefoni alla polizia" così l'amico Sergio Comelli sui social. Del caso si sta occupando anche Penelope, l'associazione che da anni segue i famigliari delle persone scomparse.

I dettagli

Max, così chiamato dagli amici, ha giocato a basket per anni. "Storico playmaker classe 1974, ex Don Bosco, Santos e molte altre formazioni triestine" scrive Megabasket nell'appello social. "Io l'ho visto lunedì che camminava verso il capolinea della 29, non mi ricordo a che ora" queste le parole di Cristian Manzatto sui social. Lavorava presso le Assicurazioni Generali. "Ama praticare sport, la val Rosandra e la zona di Prosecco" così gli amici. Lunedì sera Vlacci si trovava a casa del padre, in via di Servola 2/2. Il quarantanovenne non abita lì, ma è residente in via Bruno Croatto, nel rione di Sottolongera. E' uscito con 50 euro in tasca. A casa del padre ha lasciato le chiavi di casa e le chiavi della macchina. E' sparito lunedì sera, nell'orario di cena. Il padre ha sporto denuncia.

