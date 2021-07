Masterchef approda a Trieste, in città le riprese per la prossima stagione

E' passata quasi del tutto inosservata anche in virtù del massimo riserbo che circola tra gli addetti ai lavori triestini ma l'inconfondibile simbolo visto su molo Audace ed in altre location della provincia è proprio quello di Masterchef. Nella giornata di ieri 5 luglio sono infatti andate in scena le riprese della puntata che avrà come protagonista la città di Trieste nella prossima stagione del celebre programma televisivo. Una stagione che, presumibilmente, dovrebbe partire nel mese di dicembre di quest'anno e terminare verso marzo 2022. Le riprese sono iniziate nel mese di giugno e, come si può notare dallo scatto di una lettrice ed inviato a TriestePrima, le brigate si sono schierate di fronte ai giudici (Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli). Presente anche la barca targa Portopiccolo, luogo dove le brigate hanno girato alcune scene. Le altre location non sono ancora state svelate ma è possibile che le immagini vengano girate in altri luoghi molto celebri del lungomare giuliano.