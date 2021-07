Atti osceni in Giardino Pubblico: si masturba davanti una minorenne e viene denunciato

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso (ndr 21 luglio), quando il giardino pubblico “de Tommasini” era gremito di giovani, mamme con bambini piccoli e anziani in cerca di un po’ di refrigerio dalla calura estiva, una giovane ragazza di circa 16 anni ha suonato agitata e visibilmente scossa al campanello del Distretto B della Polizia Locale, che ha sede proprio in quel giardino. La ragazza raccontava al personale del Distretto di aver poco prima visto un uomo di circa quarant’anni seduto su una panchina masturbarsi al suo passaggio.

L’uomo non era visibile dalle finestre del Distretto, motivo per cui è stato richiesto immediato ausilio al personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria, che in pochi minuti ha raggiunto il giardino ed è riuscito a individuare l’uomo, già tenuto discretamente sotto controllo dagli operatori. Il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria ha predisposto un servizio di osservazione e controllo a carico dell'uomo, che è apparso sin da subito estremamente agitato e palesemente a caccia di una nuova preda a cui rivolgere le sue attenzioni.

In effetti, dopo alcuni minuti, al passaggio di una giovane donna l’uomo ha estratto i genitali dai calzoncini indossati ed ha iniziato a masturbarsi pubblicamente, ma è stato immediatamente raggiunto dagli agenti. Vista la mala parata, l’uomo (un cittadino sloveno di 47 anni privo di precedenti penali, A.I. le sue iniziali) ha tentato di opporre resistenza al fermo, motivo per cui è stato ammanettato e portato presso gli uffici della caserma San Sebastiano per gli atti di rito. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico aggravati dal fatto che il reato è stato commesso in un luogo abitualmente frequentato da minori.