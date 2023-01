Matrimonio.com, ecco i wedding awards 2023, tutti i vincitori a Trieste

TRIESTE - La felicità degli sposi è data anche dalla soddisfazione registrata nei confronti del servizio che i professionisti offrono nel giorno più bello. Le classifiche si lasciano scrivere, soprattutto di questi tempi, ma per trovare il professionista dedicato in molti si affidano a matrimonio.com, il sito italiano che mette in vetrina la lista di tutto ciò che non deve mancare. Anche quest'anno il celebre sito di recensioni ha stilato la lista, provincia per provincia, dei vincitori dei Wedding Awards per il 2023. Giunta alla decima edizione, questi speciali riconoscimenti si basano sul numero di recensioni positive (digitali) che i fornitori ricevono durante l'anno. Il digitale non è la Bibbia, visto che ognuno sceglie secondo criteri ben precisi. Secondo matrimonio.com a Trieste hanno vinto:

Fotografia: Ciani Photography (61 recensioni)

Partecipazioni: Fragola Lilla (220 recensioni)

Fiori e decorazioni: due vincitori, Fiori Nirvana (29 recensioni) e Fiori Savina (14)

Wedding Planner: 2B For You Wedding (39 recensioni)

Bellezza e benessere: Iryna Make Up (25 recensioni)