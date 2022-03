"Trieste esempio per l'Europa"

"Anche oggi Trieste rappresenta un esempio per tutta l'Europa". Le parole sono del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia in occasione della firma per la restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena e all'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'ateneo giuliano. Il Capo dello Stato è intervenuto alla fine della cerimonia, dopo i discorsi del sindaco Roberto Dipiazza, del governatore Massimiliano Fedriga, del rettore Roberto Di Lenarda e dei rappresentanti del personale e degli studenti.

"Trieste è frontiera - così il Presidente - e nel suo passato ha vissuto momenti travagliati e difficili ma che, grazie anche alla cerimonia organizzata in Prefettura, si è riusciti a trasformare in forme concrete di condivisione e di collaborazione. La città avverte con particolare intensità ciò che sta avvenendo in Ucraina". Mattarella, oltre al condannare "la guerra di aggressione" e "l'esplodere di aggressivi egoismi nazionali, immagine di un retrocedere della Storia e della civiltà che mai avremmo pensato possibile", ha speso parole di apprezzamento per l'attività universitaria.

"Il discorso del rettore - ha continuato Mattarella - ha fatto a me comprendere i riconoscumenti ottenuti da questo ateneo in merito alla ricerca e alla didattica, con l'ampliamento dell'offerta programmata e quella in preparazione. E' interessante e significativo l'aumento del numero di laureati, pur in una stagione difficile, come anche l'accrescimento del livello medio del voto di laurea. Inoltre, è importante apprendere che questa università accoglie studenti ucraini".