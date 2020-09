Colpisce il vicino con un mattarello in testa: "Continuava a far rumore"

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali un italiano di 59 anni. Esasperato a suo dire da ripetuti rumori, con un piccolo mattarello in legno da cucina ha colpito alla tempia un vicino di casa, incurante dei continui suoi richiami. Il fatto è accaduto in un appartamento di via del Molino a Vento. Sul posto una Volante della Questura e sanitari del 118, che hanno trasportato l’aggredito all’ospedale di Cattinara per le cure del caso. Eseguiti gli atti di rito, il 59enne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

