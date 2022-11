"La via meno battuta", al Giulia la serata con l'alpinista Matteo Della Bordella

Passa anche per Trieste il tour di Matteo Della Bordella e la sua serata "La via meno battuta", durante la quale il 38enne alpinista varesino racconta le sue avventure verticali. L'appuntamento è per oggi, 26 novembre, al Centro Commerciale Il Giulia. Della Bordella si soffermerà sul feeling particolare che lo lega alla Patagonia e sulla sua ultima grande avventura sul Cerro Torre . Nel corso della serata verrà inoltre dato spazio alla recente spedizione in Perù con la sezione militare di alta montagna. Infine a parlare saranno le immagini, grazie alle emozionanti immagini del filmato sulla spedizione 2021 in Groelandia.

Matteo Della Bordella sarà disponibile per il per il firmacopie del libro "La via meno battuta” dalle ore 18.30 da Sportler. La serata inizierà alle ore 20.30 nella galleria commerciale del piano inferiore de Il Giulia. Evento organizzato dall’Associazione XXX Ottobre Trieste, sezione del CAI in partnership con il Centro Commerciale Il Giulia. Media partner City Sport