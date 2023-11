Moda e sostenibilità, Matteo Ward incontra gli studenti a ITS Arcademy

TRIESTE - La sostenibilità ha incontrato la moda oggi, 7 novembre, a ITS Arcademy, in via della Cassa di Risparmio 10, grazie ad incontro speciale dedicato ad una delle sfide fondamentali per l’industria della moda e per il futuro del pianeta. Matteo Ward, CEO e cofondatore di WRÅD, è una figura di spicco internazionale tra le più impegnate verso l’obiettivo di una moda più responsabile, da tempo vicino al progetto di Barbara Franchin, ha incontrato oltre 40 studentesse e studenti del Liceo Artistico Enrico e Umberto Nordio e della Scuola Internazionale di Trieste. Durante l’evento, intitolato WRÅDICALLY Breaking the Mold, un gioco di parole che invita a rompere gli schemi della moda contemporanea in modo radicale, è stato proiettato un episodio di JUNK: Armadi Pieni, docu-serie co-prodotta da Sky Italia e Will Media che analizza il devastante impatto del fast fashion. Un approfondimento dedicato al Ghana, uno dei più grandi importatori al mondo di vestiti di seconda mano, come stimolo per la discussione. Ogni settimana nella capitale, Accra, arrivano 15 milioni di capi usati dal Nord del mondo che vengono rimessi in vendita nel mercato di Kantamanto. Quanti di questi vestiti però sono davvero in condizione di essere riutilizzati? Quelli che non lo sono, dove finiscono? E che impatto hanno sulla popolazione?

L’animato dibattito che ne è seguito ha confermato la sensibilità delle nuove generazioni per le tematiche ambientali del loro tempo. Ha ribadito inoltre la vocazione di ITS Arcademy come luogo di formazione e scambio di idee attivo nel promuovere la creatività come motore di sviluppo sostenibile delle nostre comunità. Matteo Ward è a Trieste per prendere parte alla giuria di ITS Contest 2023, che si riunisce in questi giorni a ITS Arcademy per selezionare i finalisti del contest per talenti emergenti fondato da Barbara Franchin nel 2002. Per la prima volta assegnerà un premio, l’ITS ChallengeThe Status Quo Award powered by WRÅD. L’obiettivo è ispirare e premiare progetti di design che, informati dalle sfide sociali ed ambientali della nostra epoca, scaturiscono da una ricerca critica del ruolo che l’abbigliamento può avere nel XXI secolo. Perché riprogettare la funzione di quello che indossiamo svolge sempre più un ruolo chiave nel garantire la sostenibilità della vita sulla Terra.