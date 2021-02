Maxi assembramento a Zagabria in piazza della Repubblica (IL VIDEO)

Dopo la notizia l'impennata di contagi in Croazia risalente a qualche giorno fa e tuttora in corso, in queste immagini di ieri sera (venerdì 26 febbraio) si vede piazza della Repubblica a Zagabria gremita di giovani, quasi tutti senza mascherina. Nei primi giorni di questa settimana il balzo di contagi è stato del 30%, con dati preoccupanti anche in Istria e nel Quarnero, e un forte incremento nella Dalmazia centrale e un picco nella regione raguseo - narentana.