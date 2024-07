Continua il maxi processo per spaccio a 16 imputati: rintracciato uno dei tre irreperibili

TRIESTE - Ritrovato dalla polizia giudiziaria uno dei tre imputati inizialmente irreperibili nel maxi processo per 16 persone ritenute coinvolte in un ampio giro di spaccio nelle piazze di Trieste, Udine e Treviso. Nell’udienza di ieri, venerdì 12 luglio, oltre alla comunicazione del ritrovamento di D.D., cittadino dominicano 33enne residente a Trieste, sono state disposte nuove ricerche per gli imputati ancora irreperibiliD.A.R.A., 40enne tunisino, e L.E., cittadino albanese 23enne (tutti e tre assistiti dall’avvocato Matteo Di Bari).

Per questo motivo, nonché per l’astensione degli avvocati a causa del sovraffollamento delle carceri (proclamata ben prima della rivolta dell'11 luglio), l’udienza è stata rinviata al 13 settembre. In quell’occasione il Gip Massimo Tommassini deciderà in merito a eventuali richieste di patteggiamenti o riti abbreviati.

Lo spaccio avveniva in diverse zone di Trieste, in un’area che si estendeva da via Fabio Severo alla zona “movida” fino a Ponziana, ma si allargava anche alle piazze di Udine e Treviso. Nelle operazioni di polizia sono stati sequestrati complessivamente circa mezzo chilo di droga e settantamila euro in contanti.

Nell’udienza di venerdì erano presenti due imputati detenuti al Coroneo e portati in aula dal carcere: D.R., triestino classe 1963, disoccupato e all'epoca percettore di reddito di cittadinanza (difeso dall’avvocato Mariapia Maier), e N.A., 30enne tunisino detenuto per altra causa e difeso dall’avvocato Antonio Cattarini. Altri due imputati erano stati arrestati in merito alla vicenda alla fine del 2023: T.P., 35enne, ex impiegato del settore pubblico di origine napoletana, difeso dall’avvocato Sara Pecchiari (che ne ha richiesto e ottenuto la revoca degli arresti domiciliari) e B.S., 34enne cittadino albanese, di recente trasferito ai domiciliari dopo la permanenza in carcere.

Due degli imputati, tra cui il citato T.P., sono stati espulsi dall’aula per abbigliamento non consono. Tra i 16 che dovranno affrontare il giudizio figura anche anche D.G., napoletano del 1986 con residenza a Udine, difeso dall'avvocato Matteo Pastore. In principio era stato arrestato in flagranza di reato ma attualmente non è sottoposto a misure restrittive. Presente in aula anche il Pm Cristina Bacer.