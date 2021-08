Un’altra giornata di maxi rintracci: oltre 100 migranti fermati a Dolina

Superlavoro per la Polizia di frontiera, che sta attuando le procedure di fotosegnalazione nella struttura di Fernetti

Un'altra giornata di grandi rintracci per la Polizia di frontiera: sono 109 al momento, alle ore 10 di oggi, 24 agosto. Si tratta di soli uomini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Turchia, rintracciati a San Dorligo / Dolina in zona Wartsila e limitrofe. Sono in corso le procedure di fotosegnalamento presso la struttura di Fernetti.