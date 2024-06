Palazzo sold out e centinaia a caccia di un biglietto: maxi schermo sotto la Furlan

TRIESTE - Il sold-out del PalaTrieste raggiunto in poche ore per l'atto finale dei playoff in programma lunedì 10 giugno alle ore 21 ha inevitabilmente fatto sì che moltissimi tifosi biancorossi dovessero rinunciare a vivere dal vivo una sfida irripetibile. Anche se dalla curva nord si è alzata la richiesta social di aprire il settore N3 ai triestini, la società chiarisce che "per motivi di ordine pubblico inoltre non è stato possibile aprire ulteriori posti a ridosso del settore ospiti". Centinaia le richieste di biglietti pervenute alla società che, per riuscire ad accontentare chi è rimasto senza, ha deciso di allestire un maxi schermo sotto la curva Furlan dello stadio Rocco.

Ingresso dalle 20:15

Accessibile dal varco 34 del Rocco, un maxi schermo trasmetterà live la partita. "Uniti, verso un unico grande obiettivo" scrive la Pallacanestro Trieste. Il piazzale sarà accessibile a titolo gratuito a partire dalle ore 20:15, con il bar aperto. L'allestimento è stato possibile grazie al Comune di Trieste, Fvg Music Live e Vigna PR, organizzatori del concerto di Max Pezzali e i fornitori biancorossi Girba, Tecnomusic e Karsolink, senza i quali non si sarebbe potuto garantire questo servizio ai nostri tifosi.