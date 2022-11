Blitz della Finanza a Monfalcone: sequestrati 1800 articoli di bigiotteria e tecnologia

Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gorizia oltre 1.800 pezzi di bigiotteria, prodotti elettrici e cover per cellulari per un valore di circa 22mila euro, mentre i commercianti sono stati sanzionati per un totale di 6mila euro. E' successo a Monfalcone in seguito a un intervento congiunto tra Gdf e Polizia locale. Si trattava di merce non conforme alle regole del Codice del Consumo e alla normativa relativa al materiale elettrico a bassa tensione e quindi potenzialmente dannoso per la salute di uomini, animali e ambiente, oltre che lesivo per la leale concorrenza. Un controllo preceduto da indagini con l'aiuto delle banche dati della Guardia di Finanza, che ha permesso di individuare diverse attività economiche operanti nel territorio comunale.