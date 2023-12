Medaglia bronzea del Comune alla scuola di ballo "Arianna"

TRIESTE - Oggi pomeriggio nella Sala del Consiglio comunale il sindaco Roberto Dipiazza ha conferito la Medaglia bronzea del Comune di Trieste alla scuola di ballo "Arianna" in occasione del 40 esimo anniversario di fondazione dell'istituto. Erano presenti il sindaco Roberto Dipiazza, il presidente del Consiglio comunale Francesco Panteca, la titolare della Scuola Arianna Starace, il presidente provinciale Us Acli Aps Trieste Raoul Bernes.

Il sindaco Dipiazza ha espresso soddisfazione per il conferimento del riconoscimento alla Scuola di ballo Arianna, definendola come una realtà importante all'interno del tessuto cittadino, che contribuisce ad arricchirne la vita aggregativa ed economica. In tal senso il sindaco ha sottolineato il valore sportivo e sociale della disciplina del ballo, auspicandone una futura ulteriore valorizzazione anche nel corso di eventi estivi aperti al pubblico nel centro della città.