"Per un'amicizia lunga anni", medaglia bronzea del Comune conferita all'Associazione Italo Americana Fvg

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha conferito oggi, in Municipio, la medaglia bronzea del Comune di Trieste all’Associazione Italo Americana FVG, in occasione del 60° anniversario della fondazione. Sono intervenuti per l’Associazione: la Presidente Karoline Jeane Steckley con la Vicepresidente Luisella Brugiapaglia, la Direttrice Janine Sprague Zolle, Denise Grad Tecchio, Responsabile dell'American Corner di Trieste, Francesca Andorno, impiegata amministrativa dell'Associazione Italo Americana del FVG, Susanne Seghayer, giovane filmaker, socia e collaboratrice dell'Associazione Italo Americana del FVG.

“E’ un anniversario importante che ci onora, perché il legame che unisce gli Stati Uniti e Trieste è ancora molto forte – ha detto il Sindaco Roberto Dipiazza consegnando la medaglia bronzea del Comune alla Presidente Steckley -. Proprio in nome della costante vicinanza e della solida amicizia instaurata negli anni – ha ricordato Dipiazza - abbiamo voluto intitolare il piazzale di Barcola, primi in Italia, nel 2001, per non dimenticare le vittime dell’11 settembre. Sempre nel 2001, Guy F. Tozzoli, il presidente e fondatore della World Trade Centers Association, donò a me e alla nostra città una pietra del Word Trade Center di New York, che è tuttora esposta nell’atrio dell’ingresso principale del Palazzo Municipale”. Nell’ottica di rinforzare i reciproci rapporti, anche attraverso la presenza ormai storica dell’Associazione Italo Americana, il Sindaco Dipiazza ha quindi parlato dell’importanza di confrontarsi e di far conoscere ancor più le numerose attività che si svolgono all’interno del sodalizio anche concordando la promozione di eventi.

Nell’occasione del 60° anniversario dell’Associazione, è stata riportata al Sindaco la dichiarazione dell’Incaricato d’Affari ad Interim dell’Ambasciata Americana a Roma, Thomas D. Smitham, in cui si ricordano gli stretti legami storici, culturali e famigliari con Trieste e il territorio circostante: “Un rapporto di cui siamo orgogliosi che si evidenzia nel supporto di lungo termine fornito dall’Ambasciata degli Stati Uniti all’Associazione Italo Americana del Friuli Venezia Giulia e all’American Corner perché continuino ad offrire opportunità educative e culturali ai residenti di Trieste e della Regione FVG. Attraverso programmi culturali, proiezioni di film, corsi di lingua inglese e l’organizzazione di numerosi eventi, l’Associazione continua ad essere un simbolo dell’impegno dell’America nei confronti dei cittadini di Trieste. La speranza e di guardare al futuro, ha poi concluso Smitham, mantenendo e rafforzando la collaborazione tra i nostri due popoli”.