Medico accusato di nove omicidi in udienza davanti al GUB

E' stata ammessa la costituzione di parte civile dei famigliari di tutte le presunte vittime di Vicenzo Campanile, l'ex anestesista accusato di aver ucciso a Trieste nove anziani somministrando durante le operazioni di soccorso dosi di Propofol e altri potenti sedativi. Il caso è finito davanti al giudice per l'udienza preliminare. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. La costituzione di parte civile è stata ammessa anche ai tre famigliari delle vittime Michelazzi e Palcich, contro l'ex direttore del Sores regionale ed ex responsabile del 118 di Trieste Vittorio Antonaglia, per cui è ipotizzata un'omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. Il 16 ottobre si tornerà in aula.

