Un medico su cinque pensa di lasciare il pubblico in Fvg, Riccardi: “Problema nazionale” Il 18 per cento dei medici del Fvg pensa di lasciare il pubblico e il 36 per cento, tornando indietro, non studierebbe medicina. Il dato è stato rilevato da un’inchiesta condotta dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri. Per l’assessore alla salute del Fvg Riccardo Riccardi, il problema “non riguarda il Fvg ma l’intero territorio nazionale” ed è “figlio di decisioni mancate nel corso di molti anni”. Secondo Riccardi “i dati per la nostra regione sono addirittura migliori per alcuni indicatori”, ma “l’emorragia di professionisti c’è” e “la questione retributiva è un tema ma non è la soluzione, c’è un problema di modello organizzativo, ma soprattutto di qualità di vita che ha a che fare con una limitata disponibilità del nucleo dei professionisti. Il sistema, quindi, va completamente rivisto e va fatto un investimento sul capitale umano”. Entrando nel dettaglio dell’inchiesta, ne è emerso che, di questo 18 per cento, il 9 per cento vorrebbe trasferirsi nel privato, mentre l'altro 9 per cento pensa di cambiare del tutto attività. Inoltre, per il 55 per cento, il problema più grave è la carenza di personale medico e infermieristico, mentre il 27 per cento crede che il tema principale sia la scarsa valorizzazione del medico di medicina interna nell'organizzazione del lavoro ospedaliero.