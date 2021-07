Il mega yacht di Bill Gates in vacanza nelle acque di Vis

Il lussuoso catamarano Wayfinder è stato avvistato in questi giorni. Secondo alcune fonti sarebbe di proprietà del miliardario Bill Gates

Il lussuoso catamarano Wayfinder, che secondo alcune fonti sarebbe di proprietà del miliardario Bill Gates, è stato avvistato in questi giorni nelle acque dell'isola di Vis (Lissa). Lo riporta Lavoce.hr. Lo superyacht, costruito da Astelleros Armòn Burela nel 2020, il primo luglio scorso era approdato nel porto raguseo di Gruz (Gravosa), attirando l'attenzione dei passanti per le sue dimensioni ed il design.

Il Wayfinder è uno yacht australiano costruito in alluminio. Le dimensioni della nave multiscafo sono: 68 metri di lunghezza, 14 di larghezza e pescaggio di 2,40 metri e la sua funzione è quella di supportare l’Atessa IV, il principale megayacht del fondatore di Microsoft. Il Wayfinder ha una capacità di 18 membri dell’equipaggio e 14 passeggeri ed è dotato di uno spazio per un hangar in cui trovano posto un elicottero e una scialuppa di salvataggio.