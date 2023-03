Cooperare per favorire azioni green transfrontaliere: firmato il Memorandum di Trieste

"Oggi siamo protagonisti di una vera e propria rivoluzione culturale riguardante le tematiche ambientali ed energetiche. Per lasciare alle future generazioni un mondo migliore è fondamentale fare un cambio di passo e mettere in campo politiche più incisive anche attraverso accordi di respiro internazionale come il Memorandum di Trieste. Non possiamo più considerare la tutela dell'ambiente e della salute come un obbligo, un peso o un costo. Si tratta invece di necessità imprescindibili per continuare a difendere il nostro pianeta". Lo ha detto l'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro nel suo discorso di apertura del simposio internazionale organizzato a Trieste in occasione della Giornata mondiale dell'acqua per approfondire il contributo degli Stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e del Centro Europa.

Cooperare a livello internazionale

"La collocazione geografica della nostra Regione riveste sempre di più un ruolo strategico di cerniera fra Occidente e Oriente - ha aggiunto l'assessore -. Le sfide che abbiamo davanti non possono essere affrontate autonomamente dai singoli Paesi. È indispensabile invece cooperare a livello internazionale, potenziare le iniziative di coordinamento e condividere le buone pratiche tra realtà vicine". Tra queste ultime uno spazio rilevante è stato dedicato questa mattina alla chiusura e alla riconversione dell'area a caldo delle Ferriera di Trieste, un processo iniziato appena tre anni fa.

Il Memorandum

Scoccimarro ha inoltre ricordato che queste tematiche non possono più oggetto di scontro ideologico, "l'uomo non è nemico ma parte della natura e deve agire in favore di uno sviluppo sostenibile." Per questo il compito delle istituzioni è quello di coniugare al meglio tutela dell'ambiente e crescita economica. Questa è la filosofia che ha guidato anche la redazione del Memorandum di Trieste, un progetto ambizioso che è stato presentato oggi a Trieste e che nelle prossime settimane sarà sottoscritto da Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto, Carinzia, Regione Istriana, Contea Primorje-Gorski Kotar, Centro di Sviluppo della Valle dell'Isonzo e Agenzia pubblica per la promozione dell'imprenditorialità e lo sviluppo di progetti del Comune di Isola.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi del Memorandum troviamo la formalizzazione di proposte concrete che, sfruttando le possibili sinergie in termini di know-how e di soluzioni adottate, possano realizzare una piattaforma ambientale comune tra Stati e Regioni confinanti. Si propone poi di valutare il posizionamento dell'ambito territoriale rispetto ai Goals di Agenda 2030 e di individuare azioni mirate per lo sviluppo sostenibile nell'ambito dei rispettivi territori. Oltre a favorire la collaborazione tra le parti nella progettazione e realizzazione di progetti finanziati nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale e la diffusione dei risultati ottenuti, con questo accordo si punta a rafforzare le partnership nella definizione e nella soluzione delle eventuali criticità transfrontaliere riguardanti le materie oggetto del Memorandum.