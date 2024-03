A Trieste si firmerà un memorandum commerciale e logistico con l'Ucraina

TRIESTE - Verso un memorandum d'intesa per sostenere gli scambi commerciali con l'Ucraina: lo ha confermato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, parlando di una "volontà comune" con l'Ucraina di arrivare alla firma, il 9 aprile, a Trieste, nell'ambito di una riunione dei ministri dei Paesi del quadrante est europeo. Come riporta Ansa, il memorandum riguarda il progetto della piattaforma logistica intermodale di Horonda "che mira a sostenere gli scambi commerciali da e verso l'Ucraina, soprattutto in un momento storico quale l'attuale, in cui la portualità ucraina risulta fortemente compromessa a causa del conflitto in corso".

Il ministro ha dichiarato di aver "approfondito i contenuti e i prossimi sviluppi del progetto" con la vicepremier ucraina e ministro dell'industria, Julija Svyrydenko, a margine del G7 Industria a Verona. "Prima dell'inizio della seconda sessione della ministeriale Industria, Tecnologia e Digitale del G7 in corso a Verona, ho avuto il piacere di confrontarmi con la vice premier ucraina e ministro dell'industria Svyrydenko", spiega il ministro.