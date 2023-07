Memorial Figli delle Stelle, trionfa la squadra dei giornalisti

TRIESTE - Si è tenuta ieri l'edizione 2023 del Memorial Figli delle Stelle, il torneo di calcetto che vede amichevolmente contrapposte le rappresentative della Questura di Trieste, dei politici, del 118 e dei giornalisti. Un evento che, anche questa volta, ha riscosso un grande successo di pubblico sul campo del Primorec a Trebiciano. Come riportato da Il Piccolo, a vincere la quarta edizione del Memorial, organizzato in ricordo di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi il 4 ottobre 2019 all'interno della Questura di Trieste, è stata la rappresentativa dei giornalisti. La finale contro i ragazzi del 118 è stata giocata a viso aperto e si è conclusa sullo 0-0, con i giornalisti che hanno avuto la meglio ai rigori. Al terzo posto si è classificata la squadra della Polizia, che nella finalina ha battuto i politici per 2-1.

"Il Memorial Figli delle Stelle è un momento di festa e sport che riunisce quattro categorie professionali molto diverse tra loro ma in costante contatto, ma non dobbiamo mai dimenticare i due ragazzi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, a cui è dedicato - ha dichiarato Roberti all'apertura del torneo -. Due giovani agenti della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere, che sono divenuti un simbolo dell'impegno e della passione che gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine quotidianamente mettono nella difesa delle nostre città. Nel loro ricordo i triestini si sono abbracciati nella lunga fiaccolata organizzata poco dopo la loro morte, con uno spirito di fratellanza e condivisione che auspico sia sempre mantenuto". Al calcio d'inizio dell'evento hanno assistito, tra gli altri, il questore di Trieste Pietro Ostuni, il sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza e l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha ringraziato le Forze dell'ordine per il proprio lavoro.