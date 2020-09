Rallentano i contagi in Croazia: 204 su oltre 3400 tamponi

Sono 204 i nuovi casi di Covid in Croazia, ma in percentuale si registra una diminuzione, ossia poco più del 5% dei 3413 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 2529 i casi di psitività attuali nella giornata di oggi, martedì 8 settembre, e le persone ricoverate in ospedale sono 303, di cui 23 in terapia intensiva. Due i decessi registrati nell'ultima giornata, che portano a 203 i totale dei morti dall'inizio dell'epidemia. Dal 25 febbraio a oggi 12.285 persone si sono ammalate di Coronavirus, e 9553 sono guarite. 9553 persone sono invece in isolamento fiduciario.

