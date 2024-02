Meran, ultimo atto: la Cassazione respinge il ricorso

TRIESTE - Respinto anche in Cassazione il ricorso contro l'assoluzione di Alejandro Augusto Stephan Meran, l'omicida degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Una decisione già anticipata dal parere del sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi, secondo la quale il ricorso della procura generale di Trieste era "inammissibile". Confermata quindi l'assoluzione per vizio totale di mente, con obbligo di permanenza in una Rems per almeno 30 anni. Meran si trova ora nella Rems di Santa Maria Calice al Cornoviglio, in un paese isolato nella montagna ligure in provincia di La Spezia.

"Noi non esprimiamo soddisfazione o altro" commenta l'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Meran insieme ad Alice Bevilacqua, ritenendo tuttavia che "finalmente è stata messa la parola fine a questa sciagurata vicenda, che è chiusa sotto il profilo giudiziario ma resta aperta per quello che consegue il suo trattamento clinico. Sarebbe stata una tragedia riaprire il caso. Quello che conta è che la Cassazione ha dato un segnale molto severo, e non era scontato".