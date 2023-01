Meran, confermata la pericolosità sociale, per la Corte deve andare in una Rems

TRIESTE - Alejandro Meran continua ad essere pericoloso per la società e per questo deve essere rinchiuso all'interno di una Rems, come da sentenza emessa il 6 maggio del 2022. Fin dall'udienza della Corte d'Assise d'Appello della scorsa settimana la decisione era nell'aria ma oggi è ufficiale. Il killer degli agenti della Squadra Volante della questura di Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi a colpi di pistola il 4 ottobre 2019 all'interno dell'edificio di via del Teatro romano, verrà quindi trasferito dal carcere di Verona ad una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.