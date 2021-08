Poliziotti uccisi, Meran resterà in carcere: il Tribunale rigetta il trasferimento

I suoi avvocati avevano chiesto di spostarlo in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Meran attualmente si trova nel carcere di Verona

Alejandro Stephan Meran, l'uomo che il 4 ottobre 2019 ha ucciso due poliziotti negli uffici della Questura di Trieste, resterà in carcere a Verona. Come riportato dal Tgr Rai Fvg, il Tribunale del Riesame di Trieste ha rigettato per inammissibilità l'istanza di appello presentata dai difensori di Meran, Alice e Paolo Bevilacqua, per la sostituzione della custodia in carcere con il ricovero provvisorio in una struttura con cure psichiatriche.