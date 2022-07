Per il killer dei due agenti non c'è una Rems, Meran resta in carcere

TRIESTE - "In questa vicenda tutti sono perdenti e malgrado siano passati dei mesi, non si danno ancora delle risposte alle vittime che hanno sacrificato con la vita il loro servizio allo Stato, ai loro familiari, ai “sopravvissuti” di quel triste giorno, ma anche a tutta quella gente che crede nei valori della giustizia e della sicurezza". non usa mezzi termini il segretario provinciale del Sap di Trieste, Lorenzo Tamaro, per commentare la notizia riportata da Il Piccolo secondo cui, per il killer dei due agenti uccisi nella questura giuliana il 4 ottobre 2018, non si sarebbe ancora trovata una Rems, costringendo la legge a tenerlo rinchiuso nel carcere di Verona.

Giustizia che mostre tutte le sue falle

Era stata la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Trieste all'inizio di maggio ad indicare in Alejandro Meran il vizio totale di mente. Sentenza che aveva quindi spalancato le porte delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza al killer di origine dominicana. "Una ingiustizia italiana che mostra tutti i suoi limiti e le sue fragilità" così Tamaro che definisce il tutto "terribilmente prevedibile. Oggi - continua la nota - un pluriomicida acclarato, assolto dalle leggi italiane per le sue azioni, è detenuto in un carcere per condannati, perché lo Stato non è stato in grado dopo più di due mesi di trovare una collocazione idonea. Una giustizia che mostra tutte le sue falle in questa tragica vicenda".

Perché non si è controllato prima?

Il segretario provinciale del Sap si pone quindi una domanda. "Perché non si è accertato con anticipo la disponibilità di posti nelle Rems? E’ evidente e non procrastinabile un cambiamento di questo “sistema” che così com’è, non accontenta nessuno. Ancora più colpevole, dopo quanto accaduto, sarebbe non far nulla per cambiare quanto oggi è evidentemente lacunoso, sbagliato e non a passo con le esigenze dei tempi".