Caso Meran, la Procura impugna la sentenza: soddisfazione del Sap

Il 4 Ottobre 2019, due poliziotti vengono uccisi in un corridoio della Questura di Trieste da un dominicano, Alejandro Stephan Meran. Pierluigi Rotta, agente scelto di 34 anni, e Matteo Demenego, agente di 30 anni. L’uomo che aveva operato lo scellerato gesto, togliendo la vita a due servitori dello Stato, secondo una perizia disposta dal giudice, era stato dichiarato incapace di intendere, quindi era sfuggito al processo che avrebbe dovuto metterlo sul banco degli imputati. In quel momento Meran veniva assolto con 30 anni di misura di sicurezza. Oggi i due colleghi, per noi “Figli delle Stelle”, potrebbero riottenere giustizia. Dice Stefano Paoloni, Segretario Generale del SAP: “Esprimiamo soddisfazione. Vi è un’evidente volontà, da parte della Procura Generale, di andare affondo alla dinamica della questione e le effettive responsabilità. Auspichiamo che le verifiche possano procedere serenamente e con equilibrio. Restiamo pertanto in attesa di nuovi sviluppi, certi che giustizia sarà fatta”.