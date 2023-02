Meran sarà trasferito in una struttura in Liguria, prossima udienza il sette aprile

TRIESTE - Si terrà il 7 aprile 2023 in Corte d'Assise la prima udienza del processo d'appello per Alejandro Augusto Stephan Meran, assolto per vizio totale di mente per l'omicidio degli agenti di Polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo riporta Adnkronos. Attualmente, per il 32enne dominicano, è stata disposta la misura di sicurezza del ricovero in una Rems per almeno 30 anni. Attualmente si trova in carcere a Verona ma sarà trasferito nella Rems di Santa Maria di Calice di Cornoviglio, in provincia di La Spezia, disponibile dal prossimo 7 marzo. Lo scorso 23 gennaio la corte d'Assise d'Appello di Trieste aveva confermato la pericolosità sociale di Meran.

Secondo la più recente perizia psichiatrica, redatta dal dottor Francesco Piani, da agosto le condizioni di Meran sono peggiorate, con comportamenti imprevedibili e aggressivi: il detenuto non avrebbe coscienza della propria malattia e la sera si affaccia alla finestra inveendo contro entità immaginarie. Inoltre rifiuta le cure, anche farmacologiche, e non ha intenzione di vedere medici. Secondo l’avvocato di Meran, Alberto Bevilacqua, “Meran piange quando si rende conto di ciò che ha fatto" e "il perito ha riconfermato il giudizio di elevata pericolosità. E’ emerso con chiarezza che finché non si pone in essere un programma terapeutico di recupero, quell’infermità resta tale”.