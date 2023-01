Poliziotti uccisi, udienza il 20 gennaio

E' fissata per la mattina del 20 gennaio l'udienza in Corte d'Assise d'Appello a Trieste per discutere gli esiti di una nuova perizia sul livello di pericolosità sociale attuale di Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo che il 4 ottobre del 2019 ha ucciso in Questura gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo riporta Ansa. Lo scorso 4 ottobre, la Corte aveva incaricato lo psichiatra Francesco Piani ma, stando a quanto riferito dai difensori dell'omicida Alice e Paolo Bevilacqua, Meran si sta rifiutando di sottoporsi a valutazione. Piani riproverà il 10 gennaio. Il 6 maggio scorso la Corte d'Assise di Trieste ha stabilito la non imputabilità per "vizio di mente" di Meran e ha disposto una misura di detenzione di almeno 30 anni in una Rems. Tuttavia, la sua assegnazione non è ancora avvenuta a causa della mancanza di posti in strutture adeguate, e attualmente il giovane si trova nel carcere di Verona.