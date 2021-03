Prodotti a km 0 in zona rossa: ad Altura arriva il mercato

Buone notizie per gli amanti dei prodotti a km 0. A partire da sabato 20 marzo, nelle giornate di sabato a settimane alterne, dalle 7.45 alle 14.00, e fino al mese di maggio compreso, nell'area dedicata ai parcheggi, dietro l'edificio di via Montasio ad Altura, si terrà in via sperimentale un Mercato di prodotti agricoli a km 0, con produttori agricoli consorziati che proporranno la loro merce sui furgoni attrezzati e piccoli banchetti di vendita, nel rispetto e nell’osservanza di tutte le disposizioni anti Covid.

L’iniziativa, che nasce dall’esigenza di fornire un servizio essenziale ai cittadini espressa anche dal presidente della settima circoscrizione Stefano Bernobich e interpretata da una mozione presentata in Consiglio comunale dai consiglieri Bettìo e Canciani per l'utilizzo temporaneo dell'area, come già avvenuto in altri rioni cittadini, è stata approvata con apposita delibera di Giunta (il 1° marzo 2021) su proposta dell’assessore comunale alle Attività Economiche Serena Tonel: “E stato un atto dovuto ai residenti per venire incontro alle esigenze di un rione che non dispone di questa tipologia di servizio di beni commestibili, già sperimentata con successo in altre zone della città, e di questo ringrazio il presidente dell’Ater Riccardo Novacco che ha concesso l’utilizzo dell’area per lo svolgimento del mercato con una utile sinergia tra enti e istituzioni”.