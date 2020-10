"Pericolo assembramenti": chiuso il Mercato Ortofrutticolo

Da lunedì 2 novembre per evitare il pericolo di assembramenti il MOI, Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di via Giulio Cesare, chiude temporaneamente al pubblico (l'ingresso ai privati cittadini, dal mese di luglio era consentito da martedì a sabato dalle 9 alle 10). Il Comune ha deciso così di accogliere l'istanza dei grossisti, concessionari dello spazio, che avevano vivamente espresso i loro timori legati all'attuale emergenza pandemica sia per la sicurezza degli operatori che dei cittadini.

